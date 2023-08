Missio: Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria. “Cuori ardenti, piedi in cammino”

Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria ad Assisi: le propongono, dal 27 al 30 agosto, l’Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese della Cei e la Fondazione Missio, e vi si potrà partecipare in due modalità: in presenza (presso la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli) e da remoto. Il tradizionale appuntamento formativo “è dedicato a tutti gli animatori missionari, collaboratori dei Centri missionari diocesani, sacerdoti, religiosi, religiose e chiunque voglia riflettere, confrontarsi, meditare, pregare sui contenuti pastorali del prossimo Ottobre missionario”, spiega un comunicato, dal tema “Cuori ardenti, piedi in cammino”, che è anche il titolo delle giornate assisane. “La data scelta per l’evento è da domenica 27 a mercoledì 30 agosto: quattro giorni, ciascuno associato a una dimensione indispensabile per vivere la missione. Si comincia con ‘occhi aperti’, titolo del primo giorno, per poi interrogarsi su ‘cuori ardenti’, titolo del secondo giorno, e ‘piedi in cammino’, invito per il terzo; per concludere con ‘sulle vie della pace’, specificità del quarto e ultimo giorno, oltre che meta di chi vuole annunciare il Vangelo nel quotidiano”.