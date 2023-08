Papa Francesco: all’udienza, “la Gmg ha segnato un nuovo inizio del grande pellegrinaggio dei giovani nel nome di Gesù Cristo”

“La Gmg di Lisbona, venuta dopo la pandemia, è stata sentita da tutti come dono di Dio, che ha rimesso in movimento i cuori e i passi dei giovani del mondo per andare a trovare Gesù”. Lo ha detto Papa Francesco durante l’udienza stamani nell’aula Paolo VI, in cui si è soffermato sulla Giornata mondiale della Gioventù, recentemente conclusa. “La pandemia, lo sappiamo bene, ha inciso pesantemente sui comportamenti sociali: l’isolamento è degenerato spesso in chiusura, e i giovani ne hanno risentito in modo particolare”, ha osservato il Pontefice.

Richiamando la Giornata mondiale della gioventù, il Papa ha osservato come “Dio ha dato una ‘spinta’ in senso contrario: essa ha segnato un nuovo inizio del grande pellegrinaggio dei giovani attraverso i continenti, nel nome di Gesù Cristo. E non è un caso che ciò sia avvenuto a Lisbona, città affacciata sull’oceano, città-simbolo delle grandi esplorazioni via mare”. “Ed ecco che alla Gmg il Vangelo ha proposto ai giovani il modello della Vergine Maria nel momento per lei più critico, che va a visitare sua cugina Elisabetta”, ha aggiunto. Guardando alla Vergine, Francesco ha spiegato che “Maria ancora oggi, nel terzo millennio, guida il pellegrinaggio dei giovani alla sequela di Gesù”. E ha ricordato lo stesso atto compiuto da lei “già un secolo fa proprio in Portogallo, a Fatima, quando si era rivolta a tre bambini affidando loro un messaggio di fede e di speranza per la Chiesa e per il mondo”. “Per questo, durante la Gmg, sono ritornato a Fatima, al luogo dell’apparizione, e insieme ad alcuni giovani malati ho pregato perché Dio guarisca il mondo dalle malattie dell’anima”. Ne ha citate quattro: “la superbia, la menzogna, l’inimicizia, la violenza”. “E abbiamo rinnovato la consacrazione nostra, dell’Europa, del mondo al Cuore Immacolato di Maria. Io ho pregato per la pace, perché ci sono tante guerre da tante parti del mondo”.