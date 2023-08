Migranti: Valastro (Cri), “impegnati quotidianamente 130 operatori nell’hotspot di Lampedusa”

“Grazie davvero agli operatori e ai volontari della Croce Rossa Italiana che anche in queste ore stanno garantendo la gestione dell’hotspot di Lampedusa nonostante momenti di criticità che hanno visto il centro essere sotto pressione per l’alto numero di persone accolte”. Lo scrive oggi Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana sui suoi profili social. “Ad essere impegnati sono quotidianamente 130 operatori tra cui quelli del settore emergenze, i mediatori culturali, il personale sanitario e gli psicologi. Un impegno straordinario che per noi significa esserci dove c’è più bisogno”.