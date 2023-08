Persone con disabilità: Bernalda, oggi l’inaugurazione del primo lido inclusivo sul lungomare di Metaponto

Oggi, martedì 29 agosto, a partire dalle 17.30, a Bernalda si terrà l’inaugurazione de “Il sogno del capitano”, il primo lido inclusivo sul lungomare di Metaponto, accessibile e sostenibile della Basilicata pensato per offrire un’opportunità alle tante persone con bisogni speciali.

Il lido, nato all’interno del progetto “Open Basilicata – Il Turismo per tutti” con l’obiettivo di promuovere in Basilicata un turismo inclusivo, è il frutto della collaborazione tra il Comune di Bernalda, il Consorzio La Città Essenziale e i partner dell’Ats – Cooperativa Oltre L’Arte, Cooperativa Prato Verde, Anfass Policoro, 2HE , TiEmmeA Aps, Ente nazionale sordi.