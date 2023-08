Papa Francesco: agli imprenditori francesi, “non dimenticate mai l’odore della fabbrica”

“Una delle crisi gravi del nostro tempo è la perdita di contatto dell’imprenditore con il lavoro della sua azienda, e quindi con i suoi lavoratori, che diventano invisibili”. In un messaggio agli imprenditori francesi, riuniti a Parigi il 28 e il 29 agosto, Papa Francesco mette in guardia dal rischio della distanza che con il tempo si può creare tra imprenditori e lavoratori. “Siete diventati imprenditori perché un giorno siete rimasti affascinati dall’odore della fabbrica, dalla gioia di toccare con mano i vostri prodotti, dalla soddisfazione di vedere che i vostri servizi sono utili: non dimenticatelo mai, è così che è nata la vostra vocazione. E in questo somigliate a Giuseppe, a Gesù che ha trascorso parte della sua vita lavorando come artigiano: ‘il Verbo si fece falegname’. Conosceva l’odore del legno”.