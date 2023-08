Celam: Bogotá, da oggi a giovedì si incontrano i 74 partecipanti al Sinodo di ottobre provenienti da America Latina e Caraibi

(Foto: Celam)

Conoscersi e cercare una visione comune sui principali temi sollevati dall’Instrumentum Laboris, alla luce dell’esperienza in America Latina e nei Caraibi durante il cammino sinodale. È l’obiettivo dell’incontro che da oggi, 29 agosto, fino a giovedì 31 agosto riunirà nella sede del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) a Bogotá coloro che parteciperanno alla prima sessione dell’assemblea generale del Sinodo sulla sinodalità, il prossimo ottobre.

Padre Pedro Brassesco, segretario generale aggiunto del Celam, attraverso l’agenzia informativa dell’organismo ecclesiale fa notare che i 74 partecipanti provengono da diversi Paesi, alcuni hanno partecipato alle assemblee regionali e altri sono stati nominati dalle 22 Conferenze episcopali del continente, per cui conoscersi sarà il primo passo per vivere l’esperienza della sinodalità e raccogliere quanto è stato detto nelle sintesi fatte durante gli incontri regionali, affinché chi parteciperà al Sinodo di ottobre possa portare la voce dell’America Latina e dei Caraibi.

L’attuazione della metodologia sarà accompagnata da padre Giacomo Costa, coordinatore della Commissione preparatoria della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo. Saranno presenti anche i teologi Carlos Galli, coordinatore dell’équipe di riflessione teologica, il brasiliano Agenor Brighenti e il laico Rafael Luciani, che sono anche membri della Commissione teologica del Sinodo.