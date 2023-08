Diocesi: Fabriano-Matelica, inizia la novena della Madonna del Buon Gesù

Inizia la novena della Madonna del Buon Gesù domani, mercoledì 30 agosto sotto la guida del predicatore, il card. Edoardo Menichelli, che già era stato a Fabriano un paio di anni fa. Tutti i giorni della novena, alle ore 9, si legge sul settimanale diocesano, “L’Azione”, ci sarà una messa nella cattedrale. Poi le messe proseguono sempre alle ore 18.30 nelle varie parrocchie: Il 31 agosto a S. Nicolò, il 1° settembre alla Sacra Famiglia, il 2 settembre a S. Maria, il 3 settembre in cattedrale, il 4 settembre alla Misericordia, il 5 settembre a S. Giuseppe Lavoratore, il 6 ed il 7 settembre si ritorna a S. Venanzio. La solenne concelebrazione è prevista per venerdì 8 settembre a San Venanzio, alle ore 18, presieduta dal vescovo, mons. Francesco Massara. Altre messe nella giornata alle ore 9 e alle ore 11.15. Il canto liturgico sarà animato dal gruppo corale S. Cecilia di Fabriano, Cappella musicale della cattedrale. Al termine della celebrazione eucaristica si svolgerà la processione con il seguente percorso: Largo Bartolo da Sassoferrato, piazza del Comune, via Balbo, via Mamiani, via Leopardi, piazza Papa Giovanni Paolo II. Presterà servizio il Corpo bandistico “Città di Fabriano”.