Tempo del Creato: Assisi, domani la conferenza stampa per la presentazione del programma di iniziative dal 1° settembre al 4 ottobre

Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà ad Assisi il mese di settembre, che in tutto il mondo vede la celebrazione del “Tempo del Creato”. Momento di preghiera ecumenica e azione per la nostra casa comune, l’iniziativa si apre il 1° settembre con la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato e si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi. La città del Poverello non può mancare a questo appuntamento e come ogni anno i cittadini e i pellegrini possono unirsi a questo “fiume possente” pregando e impegnandosi concretamente per il creato. Il programma si inserisce nelle iniziative per il centenario francescano. Per presentare più in dettaglio gli appuntamenti e il coinvolgimento delle principali realtà di Assisi è indetta una conferenza stampa mercoledì 30 agosto, alle 16, presso la Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco in Assisi.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il vescovo delle diocesi di Assisi-Gualdo Tadino-Nocera Umbra e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, e il coordinatore dei programmi italiani del Movimento Laudato Si’, Antonio Caschetto. Saranno presenti anche i partner del progetto “Assisi Terra Laudato Si'” che verrà avviato nel 2024: per l’Ordine dei Frati minori fra Fabio Nardelli; per i Frati cappuccini il rettore del santuario della Spogliazione, fra Marco Gaballo; e per i Frati minori conventuali il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni; per la Pro Civitate Christiana il presidente, don Tonio dell’Olio; e per il Fai la responsabile del Bosco di San Francesco, Laura Cucchia. L’incontro sarà moderato da fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento.