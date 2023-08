Ucraina: presidente vescovi cattolici latini su parole di Papa Francesco ai giovani russi, “invitiamo a non limitarci alle singole dichiarazioni”

“Come Chiesa e società ucraina, rifiutiamo e consideriamo inaccettabile qualsiasi manifestazione di sostegno alla ‘Russkij mir’ (‘mondo russo’, n.d.r), che tanto dolore e sofferenza ha portato alla nostra terra e alle nostre famiglie”. Anche il presidente della Conferenza episcopale della Chiesa cattolica latina in Ucraina, mons. Vitalij Skomarovskyi, prende posizione rispetto alle parole pronunciate da Papa Francesco ai giovani cattolici russi sabato scorso, in video conferenza. “La menzione della ‘grande Russia’, con la sua grande cultura e umanità – spiega il vescovo in una Dichiarazione diffusa oggi -, purtroppo testimonia la continua esistenza del mito dell’umanesimo e della grandezza di uno Stato, che da 9 anni conduce una guerra sanguinosa e brutale contro l’Ucraina. Le dichiarazioni citate sono dolorose e preoccupanti per noi”. Il comunicato, a questo punto, aggiunge: “Tenendo conto e ricordando tutto ciò che Papa Francesco ha fatto e sta facendo per l’Ucraina, non abbiamo dubbi sul suo sostegno al nostro popolo. Esprime questo sostegno costantemente e ad alta voce, non permettendo al mondo di dimenticare la sofferenza del popolo ucraino. Siamo convinti che tali malintesi siano causati dalla mancanza di un dialogo adeguato tra il Papa e l’Ucraina, a livello ecclesiastico e diplomatico. Ci auguriamo che la reazione della società ucraina alle suddette parole aiuti a correggere la situazione adesso e a evitare malintesi in futuro”. I vescovi lanciano pertanto un invito alla popolazione ucraina: “Invitiamo i nostri credenti e le persone di buona volontà a non limitarci alle singole dichiarazioni del Santo Padre, ma a notare nelle sue azioni la sua solidarietà con l’Ucraina. Ricordiamo nelle nostre preghiere Papa Francesco, i doni dello Spirito Santo per lui, perché le sue parole portino salvezza e siano comprensibili per tutti”.