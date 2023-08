Movimento federalista europeo: 80 anni dalla fondazione. “Impegno per un’Europa federale, sovrana e democratica”

(Foto Movimento federalista europeo)

Ottanta anni fa, in via Poerio a Milano, “in casa Rollier, una ventina di antifascisti provenienti dal carcere e dal confine che avevano risposto all’appello di Altiero Spinelli e di Ernesto Rossi e al loro Manifesto di Ventotene, fondarono il 27-28 agosto 1943 il Movimento federalista europeo”. Così recita la targa che a Milano ricorda la nascita del Mfe, richiamandone il ruolo politico “di avanguardia”: una nuova organizzazione politica, apartitica, composta da militanti provenienti da tutti gli ambienti sociali e culturali e concentrata esclusivamente sulla “difficile e lunga lotta per la costruzione di un’Europa libera e unita”. La ricorrenza è ricordata dal Mfe con una nota: “Sono stati 80 anni di battaglie politiche spesso controcorrente, in un’Europa in cui è prevalso un processo di integrazione di tipo funzionalista e in cui i federalisti hanno lottato per mantenere vivo il progetto dell’unione politica federale. Si sono battuti sia a livello culturale – sviluppando la teoria del federalismo come pensiero politico originale non solo sul piano istituzionale, ma anche su quello della capacità di rispondere alle sfide dell’interdipendenza sempre più stretta a livello continentale e mondiale -; sia a livello politico, sfruttando le contraddizioni del processo funzionalista e quindi identificando e preparando i passaggi politici che inserivano elementi di natura federale nel processo. In particolare, le grandi campagne per l’elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo e per la nascita di una moneta unica”.

Oggi il Movimento federalista “continua a battersi, in Italia e in Europa, nel quadro dell’Unione dei federalisti europei (Uef), per un’Europa federale, sovrana e democratica. Dopo essersi impegnato con proposte precise per una riforma federale dell’Unione europea nel lungo processo della Conferenza sul futuro dell’Europa, ora sostiene la proposta che il Parlamento europeo, a seguito della Conferenza e del consenso maturato dai cittadini in questo ambito, si prepara ad approvare, chiedendo l’avvio di una Convenzione per la revisione dei Trattati”. “Il ritorno della guerra in Europa, le grandi sfide della transizione ecologica e digitale, le tensioni internazionali dimostrano ancora una volta che il messaggio al cuore del Manifesto di Ventotene – l’urgenza della Federazione europea – resta profetico per il destino dell’Europa e del mondo”.

Il 31 agosto a Torre Pellice (Piemonte), il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà allo svelamento della targa dedicata ad Altiero Spinelli, cui seguirà un convegno sul tema dell’integrazione comunitaria.