Papa Francesco: agli imprenditori francesi, “periodo non facile per nessuno” e “anche il mondo del lavoro soffre e a volte molto”

“Il periodo che stiamo attraversando non è facile per nessuno e anche il mondo del lavoro ne soffre, e a volte molto; per una serie di ragioni, tra cui questa guerra assurda e, prima ancora, gli anni difficilissimi della pandemia”. È l’analisi della situazione economica attuale tratteggiata da Papa Francesco nel messaggio inviato agli imprenditori francesi, riuniti il 28 e il 29 agosto presso l’ippodromo di Longchamp (Parigi). Il testo è stato letto ieri pomeriggio mons. Matthieu Rougé, vescovo di Nanterre. “Gli imprenditori soffrono quando la loro attività soffre”, scrive Papa Francesco, “e soffrono molto quando l’azienda fallisce e deve chiudere. I media parlano poco delle difficoltà e del dolore degli imprenditori che chiudono le loro attività e falliscono senza averne alcuna colpa. La Chiesa comprende la sofferenza del buon imprenditore, comprende la vostra sofferenza. L’accoglie, vi accompagna, vi ringrazia”.