Diocesi: Andria, stasera nella parrocchia San Giovanni Battista a Canosa di Puglia un “incontro-testimonianza” sul beato Puglisi

“Fede, verità, profezia” è l’appuntamento annuale con cui la comunità parrocchiale San Giovanni Battista, a Canosa di Puglia, nella diocesi di Andria, desidera toccare con mano il Vangelo vissuto nella quotidianità. Oggi, “in occasione della memoria del martirio di San Giovanni Battista, la comunità parrocchiale – spiega il parroco, don Leonardo Pinnelli – ha cercato testimoni del nostro tempo che, come il Battista, hanno donato la propria vita per la Verità incarnando la Parola Di Dio. L’esperienza drammatica, ma sempre molto attuale e incisiva del beato Pino Puglisi ha catturato principalmente l’attenzione e la sensibilità del gruppo giovanissimi dopo aver visitato e accolto la testimonianza diretta di coloro che hanno vissuto accanto a don Pino Puglisi”. “L’idea di questo ‘incontro-testimonianza’ – prosegue don Leonardo – nasce dall’urgenza di proporre e vivere il Vangelo anche oggi nel nostro contesto con lo stesso coraggio del Battista e del beato Pino Puglisi. Ci domandiamo: è ancora attuale il Vangelo? Ecco la risposta attraverso il martirio del beato Pino Puglisi. Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro (centro fondato direttamente dal beato Puglisi nel quartiere Brancaccio), ci parlerà del beato Pino Puglisi alla luce dell’esperienza del Battista”.

La serata, a partire dalle 20, in parrocchia, a Canosa, sarà anche animata da Misga, cantautore italiano, che eseguirà alcuni brani personali e del repertorio della musica italiana.