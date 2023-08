Africa: Gmm “Un pozzo per la vita”, 1.307 visitatori di Terme Merano hanno contribuito a nuove perforazioni

Con l’acquisto del biglietto d’ingresso, 1.307 visitatori di Terme Merano hanno potuto offrire il loro contributo per sostenere il programma di costruzione di perforazioni per l’acqua potabile realizzato dal gruppo Gmm “Un Pozzo per la vita”, fondato da Alpidio Balbo in Benin. La metà del prezzo dei biglietti d’ingresso staccati sabato scorso, infatti, verrà impiegata per la costruzione di nuove fonti d’acqua potabile di buona qualità. Quest’anno, il Gmm costruirà, con due diversi progetti, undici perforazioni per l’acqua potabile in altrettanti villaggi del Paese dell’Africa occidentale. “Ringrazio Alpidio Balbo e tutto il gruppo Gmm per la loro voglia di aiutare il prossimo. In tanti sono venuti il 26 agosto a passare una giornata alle Terme Merano, fieri così di portare un contributo per il benessere delle popolazioni dell’Africa Occidentale”, dice il presidente delle Terme Merano, Stefan Thurin.