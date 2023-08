Diocesi: Adria-Rovigo, aperta “La Locanda della Casa” per la mensa dei più poveri

In continuità con il servizio di mensa cittadina garantito per anni dai Frati Cappuccini, ha aperto ieri per la prima volta le sue porte “La Locanda della Casa” gestita dalla Caritas di Adria-Rovigo all’interno dei locali del Seminario diocesano. L’attività della Locanda sarà curata dagli operatori Caritas insieme ad un nutrito gruppo di volontari, molti dei quali già precedentemente impegnati nel servizio gestito dai Frati.

Da ieri quindi la Locanda della Casa sarà aperta tutti i giorni; il pranzo sarà servito tra le 11 e le 11.30. Per informazioni sul servizio e sulle modalità d’accesso è sufficiente rivolgersi al Centro d’ascolto di Caritas diocesana. “L’attivazione di un servizio che potesse proseguire l’attività dei Frati Cappuccini rappresenta una scelta importante per la Caritas diocesana e la diocesi perché consente di affrontare il tema della fragilità e del bisogno in una dimensione comunitaria, con l’obiettivo di collocare questo servizio in una prospettiva accogliente, aperta e familiare, ovvero di Casa”, si legge in una nota. La presentazione ufficiale della Locanda è prevista per i prossimi mesi; l’augurio dell’ente diocesano è che ciò che oggi prende avvio come una mensa possa nel tempo crescere e diventare sempre più uno spazio di accoglienza e incontro aperto a tutti, un luogo dove chiunque lo desidera potrà ristorarsi, bere un caffè, leggere un giornale, sedendo o chiacchierando.