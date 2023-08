Papa in Mongolia: Tv2000, programmazione speciale dedicata al viaggio apostolico. Al via le dirette giovedì 31 agosto

Programmazione speciale di Tv2000 dedicata al viaggio apostolico di Papa Francesco in Mongolia: le dirette iniziano giovedì 31 agosto con lo speciale del programma “Il diario di Papa Francesco”, che cura anche gli instant film dedicati al viaggio, in onda alle 17.30, e si concludono lunedì 4 settembre con la conferenza stampa sul volo di ritorno alle ore 20.55.

Tra gli eventi in diretta con il Pontefice: l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo sabato 2 settembre, alle ore 10, e la messa presieduta dal Papa domenica 3 settembre, alle ore 9.40.

Tra gli ospiti degli speciali che Tv2000 dedica al viaggio: il vaticanista Fabio Zavattaro, il direttore di Agenzia Fides Gianni Valente, il vicedirettore editoriale dei Media Vaticani Alessandro Gisotti, la giornalista di AsiaNews Chiara Zappa, il consigliere generale dello Stato della Città del Vaticano Vincenzo Buonomo, la superiora generale dell’Istituto Suore Missionarie della Consolata per molti anni missionaria in Mongolia suor Lucia Bortolomasi, il superiore della Certosa di Pesio dei Missionari della Consolata padre Daniele Giolitti, la presidente della Fondazione Maitreya – Istituto di cultura buddhista Mariangela Falà.

Servizi e approfondimenti a cura del Tg2000. Approfondimenti di Radio inBlu2000 nel Gr e nei programmi informativi; in diretta, domenica 4 settembre alle 9.40, la Messa all’interno della “Steppe Arena”.