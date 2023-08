Alluvioni in Emilia-Romagna: Caritas Forlì-Bertinoro, raccolti finora 200.000 euro con la campagna crowdfunding a sostegno delle famiglie vittime del maltempo

Alla campagna crowdfunding #Forlinsieme, iniziata lo scorso 20 maggio, e realizzata da Caritas, Fondazione Buon Pastore in collaborazione con la Compagnia delle Opere, l’Azione Cattolica diocesana e l’Agesci della zona di Forlì hanno aderito finora, oltre 170 donatori, parrocchie, diocesi, persone singole, famiglie, aziende, fondazioni, cooperative e associazioni “ai quali dobbiamo la nostra gratitudine per la fiducia e la solidarietà mostrata”. È il direttore della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, Filippo Monari, a comunicare i primi risultati della campagna di crowdfunding #Forlinsieme, uno dei numerosi interventi, sollecitati e accompagnati dal vescovo, mons. Livio Corazza, per sostenere l’Emporio della Solidarietà e le famiglie vittime dell’alluvione.

“Grazie al supporto immediato della Fondazione Cassa dei Risparmi che ringraziamo per il prezioso aiuto – continua il direttore della Caritas – abbiamo potuto far ripartire immediatamente lo scorso 31 maggio l’Emporio che supporta nel territorio 580 nuclei familiari per un totale di 2.100 persone”.

I 200.000 euro finora raccolti dalla campagna crowdfunding verranno perciò utilizzati per il sostegno alle famiglie e alle persone alluvionate. Sono stati già erogati 75 mila euro di aiuti e nei prossimi giorni continuerà questa opera di sostegno.

È possibile segnalare la propria situazione di bisogno al sito www.caritas-forli.it, oppure telefonando alla segreteria della Caritas o del Centro di Ascolto Buon Pastore, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.

Per info: 380.1777197 oppure 351.3793400.