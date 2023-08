Papa Francesco: tweet, “solo l’amore spegne l’odio e vince fino in fondo l’ingiustizia”

“Solo l’amore spegne l’odio, solo l’amore vince fino in fondo l’ingiustizia. Solo l’amore fa posto all’altro. Solo l’amore è la via per la piena comunione tra di noi”. Lo ha scritto oggi Papa Francesco, in un tweet, nel giorno in cui la chiesa celebra la memoria di padre Massimiliano Kolbe, il santo polacco, morto martire ad Auschwitz.

