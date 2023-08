Diocesi: Rossano-Cariati, riaperta dopo i restauri la chiesa di Sant’Antonio a Campana

(Foto: diocesi di Rossano-Cariati)

In festa la comunità di Campana, guidata dal parroco don Francesco Bomentre, dove nei giorni scorsi i fedeli sono tornati tra i banchi della chiesa di S. Antonio dopo i lavori di restauro. Un evento che ha avuto il culmine nella celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise, che si è aperta con l’ingresso nella chiesa della statua di S. Antonio ricollocata nella sua posizione e che ha avuto il suo culmine nella consacrazione dell’altare. Da annotare un particolare che ha donato una ulteriore emozione: il calice per la prima messa dopo la consacrazione e la pisside sono state acquistate dai bambini che si sono impegnati nella realizzazione di statuette in ceramica che hanno venduto durante l’estate ragazzi di quest’anno. I lavori di restauro della chiesa di S. Antonio sono stati realizzati grazie al fondamentale apporto dei fondi dell’8×1000, seguiti dall’Ufficio beni culturali della arcidiocesi e diretti dall’architetto Giuseppe Astorino. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento della copertura, consolidamento e rifacimento intonaco esterno ed interno, rifacimento impianto idrico ed elettrico, realizzazione impianto di illuminazione, posa pavimento, tinteggiatura interna ed esterna, nuovi infissi in legno, restauro portoni, adeguamento liturgico e sistemazione del sagrato.