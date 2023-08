Diocesi: Cesena-Sarsina, inaugurato il giardino parrocchiale “Hoasi”

(Foto Corriere Cesenate)

Una pausa estiva proficua per i ragazzi di Sarsina. Dopo il cine teatro parrocchiale Silvio Pellico, attivo nel periodo invernale, adesso è la volta del giardino ‘estivo’ hawaiano “Hoasi”. È l’idea, frutto di un ritiro estivo per i ragazzi di terza media a Corneto (in comune di Verghereto) nel mese di giugno e che si è concretizzata, lo scorso 12 agosto, con l’apertura del giardino hawaiano “Hoasi”. “Hoa” in hawaiano significa amico, oasi è uno spazio in mezzo al deserto. “Uno spazio dell’amicizia, un luogo estivo di incontro per bambini, giovani e ragazzi nei locali della parrocchia di Sarsina”, spiega Sara Beltrammi, mamma ed educatrice, tra le promotrici dell’iniziativa. Gli spazi, riferisce il settimanale “Corriere Cesenate”, sono stati benedetti dal parroco di Sarsina don Vincenzo Fantini. “L’oasi in mezzo a un deserto privo di alberi, di verde, di acqua è qualcosa che salva. Perché in profondità c’è una sorgente che fa nascere ciò che in tutta la vastità attorno non nasce. Non è solo uno spazio, un luogo. È qualcosa di più perché l’oasi la fate voi: è l’essere insieme che comporta e fa l’oasi. L’oasi è amicizia: quindi questo è il luogo dell’amicizia, dello stare insieme con piacere. Questo vuol dire anche accettarsi, rispettarsi, confrontarsi, aiutarsi, non solo giocare insieme. Qui si deve vivere, nell’oasi si vive, nel deserto si muore. Che questo sia uno spazio di vita per voi”. L’opera è stata resa possibile grazie al coinvolgimento di genitori, volontari e di realtà del sarsinate che, a vario titolo, come artigiani e bar, hanno regalato sedie e gazebi. All’apertura del giardino era presente anche il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini: “Questo giardino è un luogo di evasione e ristoro, ma anche di responsabilità perché lo avete costruito voi. Vostro compito, ora, è custodirlo così come si custodisce una cosa preziosa. Dovete esserne responsabili. Sappiatene fare un uso corretto”.