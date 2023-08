Ferragosto: Opera Cardinal Ferrari di Milano, pranzo per 170 persone sole o senza dimora

Volontari dell'Opera Cardinal Ferrari (Foto OCF)

L’Opera Cardinal Ferrari di Milano torna con il consueto “Grande pranzo” di Ferragosto. Nella storica sede di via Boeri 3 a Milano una squadra di più di venti volontari si dedicherà alle oltre 170 persone tra i “Carissimi dell’Opera”, ovvero le “persone sole e senza dimora che frequentano abitualmente il centro diurno, e alle tante famiglie che vivono in condizioni di povertà”. “In un’estate difficile – si legge nel portale della diocesi di Milano – che ha provato come non mai i senza dimora del territorio, numerose sono state le iniziative di Opera Cardinal Ferrari rivolte alla comunità bisognosa del milanese (nel 2022 accolte mediamente 500 persone al giorno, 7 giorni su 7). Gli utenti hanno usufruito del libero accesso alla sala poltrone fresca d’estate e calda d’inverno, alla mensa e alle docce, e della possibilità di ricevere indumenti freschi e asciutti dopo le notti passate al caldo o sotto la pioggia”. Inoltre sono state avviate raccolte straordinarie di occhiali da lettura rigenerati e di biancheria intima.

“Nel 2022 il numero dei Carissimi è arrivato a 227. Il 39% in più rispetto al 2021. Nel primo semestre 2023 si è raggiunto il numero di 270 tesserati che ha quindi portato a un aumento dell’erogazione dei servizi, fondamentali per tutti coloro che si rivolgono alla onlus per sopravvivere e ricominciare. Opera Cardinal Ferrari non lavora solo sulla comunità, ma soprattutto sul ‘progetto uomo’: ogni persona viene presa in carico dalla onlus e da una équipe socio-educativa che si occupa di seguire e comprendere i bisogni e gli aspetti emotivi della persona accolta. Insieme agli oltre 200 volontari che donano quotidianamente tempo e dedizione anche nei mesi estivi”.