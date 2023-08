Diocesi: Savona, stasera a Finale Ligure la statua della Madonna arriva in processione via mare dal porto

(Foto: diocesi di Savona-Noli)

Oggi, lunedì 14 agosto, vigilia della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo, a Finale Ligure, nella diocesi di Savona-Noli, dalle ore 20,30, l’effige della Madonna di Pia sarà portata in processione via mare dal porto su una barca a remi e accompagnata da canoe e barche della locale sezione della Lega navale italiana.

Il rito è un appuntamento annuale molto sentito dai fedeli delle parrocchie Nostra Signora Assunta e San Giacomo in Finalpia e Santi Cipriano e Gennaro, nella frazione Calvisio, rientra nel programma di iniziative per la festa patronale e sarà animato dal Coro Sine Nomine e dal Corpo bandistico parrocchiale “Maria Pia”.

“Attenderemo lo sbarco della Madonna sulla spiaggia dei Bagni Boncardo e proseguiremo per piazza Abbazia, dove accoglieremo la Vergine Pia nel santuario”, spiega il parroco benedettino sublacense cassinese, padre Franco Mattia Gazzera.