Lampedusa: Valastro (Cri), “situazione hot spot non è semplice ma è gestita senza criticità particolari”

“La situazione non è semplice ma al momento è gestita senza criticità particolari”: lo dice Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana, con un post sui social nel quale ringrazia, “alla vigilia del Ferragosto”, tutte e tutti “i volontari e gli operatori della Croce rossa italiana che stanno operando presso l’hotspot a Lampedusa. Un centro che in più di due mesi ha accolto migliaia di donne, uomini e minori garantendo quell’assistenza che è sinonimo di umanità”. “Un centro, quello di Lampedusa, che nelle cronache spesso viene detto al collasso. Ma così non è per due ragioni fondamentali: la prima che i trasferimenti funzionano, la seconda che abbiamo organizzato logisticamente il centro in modo da far fronte a momenti di sovraffollamento”, sottolinea.