Diocesi: Savona-Noli, oggi pomeriggio arriva in cattedrale statua della Madonna di Loreto che giungerà a bordo di una canoa

(Foto: diocesi di Savona-Noli)

Oggi, lunedì 14 agosto, nel pomeriggio la cattedrale di Savona dedicata a Nostra Signora Assunta ospiterà la statua della Madonna del santuario pontificio della Santa Casa di Loreto, che giungerà a Savona a bordo di una canoa su iniziativa dell’Ufficio regionale ligure per la Pastorale del tempo libero e del turismo.

L’effige sarà accolta alle ore 17,30 con la preghiera del rosario e alle 18 con la messa della vigilia della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo, officiata dal rettore, don Piero Giacosa.

Domani, martedì 15 agosto, il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà la messa della solennità, dopo la quale la statua ripartirà per la diocesi di Ventimiglia-Sanremo sempre in canoa.