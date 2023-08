Nubifragio a Bardonecchia: Croce rossa, messi a disposizione mezzi e strutture con numero verde

La Croce rossa italiana è subito entrata in azione per fornire assistenza alla popolazione di Bardonecchia, in seguito all’esondazione avvenuta ieri sera intorno alle 21.40. I Comitati della Cri di Bardonecchia e Susa hanno messo immediatamente a disposizione 5 ambulanze, 3 pulmini, un mezzo 4×4 e un modulo per l’assistenza alla popolazione. Inoltre, presso il Palazzetto dello Sport è stato allestito un centro di accoglienza per gli sfollati, in cui sono state ospitate 45 persone per la notte. Oltre 100 gli assistiti finora. Per la segnalazione dei dispersi e le richieste di aiuto è stato predisposto un numero verde gestito direttamente dalla Cri, 800 933 388. “Solidarietà alla comunità di Bardonecchia e una grazie speciale ai volontari della Croce rossa per il loro tempestivo intervento”, ha dichiarato il presidente della Cri, Rosario Valastro, commentando quanto avvenuto nelle ultime ore.