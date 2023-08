Diocesi: Siracusa, oggi la seconda esposizione straordinaria del simulacro di santa Lucia

Oggi, apertura della nicchia che custodisce il simulacro di Santa Lucia nella chiesa cattedrale. È la seconda esposizione straordinaria del simulacro di santa Lucia nel periodo estivo così come deciso dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia, che per i mesi estivi ha stabilito l’apertura straordinaria della nicchia per consentire ai fedeli, soprattutto a coloro che ritornano a Siracusa, di rivolgere un saluto e una preghiera alla patrona.

La prima messa alle 8 (subito dopo l’apertura), poi alle 11.30 e stasera alle 19. La chiusura della nicchia avrà luogo al termine della messa delle 19.

La Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha inoltre deciso che l’ultima esposizione straordinaria estiva sarà il 10 settembre.

L’apertura della nicchia è visibile in streaming sulla pagina Facebook della Deputazione.