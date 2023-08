Movimenti: RnS Campania, stasera all’abbazia di Montevergine veglia di preghiera mariana. Sarà presente il presidente nazionale Giuseppe Contaldo

È guidata dal tema “Maria icona sinodale cammina con noi” la veglia di preghiera mariana promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo in Campania oggi 14 agosto, alle ore 19, presso l’abbazia santuario di Montevergine (Av). Ad ispirare il momento di spiritualità, il versetto evangelico: “Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda” (Lc 1,39).

Presiede la veglia l’abate Riccardo Luca Guariglia, con la presenza di Giuseppe Contaldo, presidente nazionale del RnS.