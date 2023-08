Romania: Gioseni (Bacau), oltre cento bambini al campus della Pontificia opera dell’infanzia missionaria

Sono più di cento i bambini che partecipano tra il 14 e il 18 agosto al campus che la Pontificia opera dell’infanzia missionaria in Romania sta organizzando a Gioseni, un villaggio nella contea di Bacau, nell’est del Paese. Il Campus segue il tema della Giornata missionaria mondiale di quest’anno: “Cuori ardenti, piedi in cammino”, ed è realizzato con la collaborazione della parrocchia romano-cattolica di Gioseni, nella diocesi di Iasi, e il Banco alimentare Romania. “Tutti i bambini del campus sono di questo villaggio; qui ci sono ancora famiglie con dieci-dodici figli – spiega al Sir don Eugen Blaj, direttore delle Pontificie opere missionarie in Romania –. A fine luglio, ventidue di loro sono stati accolti nell’Infanzia missionaria ed altri, ispirati dai loro coetanei ‘missionari’, faranno l’adesione questi giorni. Durante il campus presentiamo loro le pontificie opere missionarie e il messaggio di Papa Francesco per la Giornata delle missioni”. Divisi in cinque gruppi, secondo i colori missionari – verde, bianco, giallo, rosso e blu –, accompagnati dai sacerdoti e dagli animatori della parrocchia, i bambini partecipano a catechesi, momenti di preghiera e condivisione, giochi, e realizzeranno uno spettacolo ispirato alla pericope dei discepoli di Emmaus. “Siamo agli inizi con l’Infanzia missionaria in Romania e questo è il quinto campus organizzato quest’anno. Il prossimo inizierà il 19 agosto a Stauceni, un villaggio vicino a Chisinau, nella Repubblica Moldova”, aggiunge don Eugen Blaj.