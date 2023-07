Dottrina sociale: al via lunedì a Genzano di Roma il primo corso estivo per i giovani. Ad aprirlo il card. Czerny, a concluderlo il card. Gambetti

Al via il primo percorso estivo sulla Dottrina sociale della Chiesa per i giovani under35. Si terrà a Genzano di Roma (Rm), presso Casa Versiglia, dal 17 al 21 luglio sul tema: “Percorsi di fraternità. In cammino con la Fratelli tutti”. Promossa dall’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei e dalla Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana, in collaborazione con il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, la Fondazione Fratelli tutti e Caritas italiana, l’iniziativa alternerà momenti di riflessione, condivisione e preghiera. Al corso di quest’anno – che mira a diventare un appuntamento estivo stabile – parteciperanno circa 80 persone, insieme ad alcuni seminaristi e a un nutrito gruppo di giovani del Progetto Policoro che vogliono fare della Dottrina sociale un criterio di azione e di animazione ecclesiale. “Intendiamo dare opportunità di formazione sulla Dottrina sociale della Chiesa mettendo a disposizione le diverse competenze che provengono dagli enti organizzatori. Quest’anno la fraternità verrà approfondita all’interno del magistero sociale di Francesco e attraverso incontri con esperienze concrete di fraternità in ambito caritativo, lavorativo ed economico-sociale”, spiega don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro.

Il corso si aprirà il 17 luglio con il saluto del card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, e con l’introduzione di don Bignami e don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana. Nelle diverse giornate, sono previsti gli interventi di suor Alessandra Smerilli, segretario del suddetto Dicastero; padre Peter Lah, decano della Facoltà di Scienze sociali della Gregoriana; padre Francesco Occhetta e Davide Maggi, docenti allo stesso Ateneo; Federica De Lauso e Massimo Pallottino di Caritas italiana; Rosa Angela Silletti, coautrice del volume “Percorsi di fraternità”. Sarà il card. Mauro Gambetti, presidente della Fondazione Fratelli tutti, a concludere l’appuntamento venerdì 21 luglio con la celebrazione della messa e una sua riflessione.