Pnrr: Libera e Gruppo Abele, “900 progetti sui 1.598 mappati dai volontari non sono presenti o almeno non sono coincidenti nel database istituzionale Italia Domani”

“Da mesi si parla di Pnrr di bandi, di riformulazione di progetti ma la verità è che il Pnrr continua ad essere una piano misterioso: siti istituzionali incompleti, dati che non coincidono, una trasparenza che viaggi su binari diversi e mai coincidenti”. La denuncia arriva da Libera e Gruppo Abele che presentano la II edizione del rapporto “ Il Pnrr ai raggi X” che fotografa l’attivazione e la conoscibilità dei progetti del Pnnr. Il rapporto curato Progetto Common-Comunità monitoranti di Libera e Gruppo Abele, in collaborazione con la rivista lavialibera, è un monitoraggio civico che ha visto la partecipazione di 124 volontarie e volontari dei presidi territoriali di Libera.

Il rapporto parte dal presupposto che visto l’assenza e la carenza di dati a livello centrale come Libera e Gruppo Abele abbiamo monitorato e censito i progetti dal basso, chiedendo conto direttamente ai 109 Comuni capoluoghi di provincia, in quanto soggetti attuatori di Pnrr, nel momento in cui hanno certificato e messo a bilancio le risorse del Piano. “Con la nostra metodologia – spiegano Libera e Gruppo Abele – è stato possibile mappare 1.731 progetti per 92 dei 109 Comuni capoluogo di provincia, per una spesa totale di circa 6 miliardi di euro. Per 133 dei 1.731 progetti mappati non è stato possibile individuare il Cup (codice unico di progetto) una sorta di ‘codice fiscale’ dato essenziale per l’identificazione di un progetto”. Confrontando il dataset di Libera con i dati sui progetti di Pnrr rilasciato in Italia Domani (giugno 2023) “c’è una gigantesca differenza che non si riesce a spiegare: 900 progetti (o meglio Cup, codici unici di progetto) dei 1.598 mappati da Libera non sono presenti (o almeno non sono coincidenti) nel database istituzionale: una differenza per il 56%, ben oltre la metà”.

I dati risultano ancora diversi se si va a incrociare il database di Libera con quello reso disponibile dall’Autorità anticorruzione (Anac): “Di 1.598 risultano 328 progetti (o meglio Cup) mappati da Libera (il 21% di quelli verificabili) non presenti o almeno non coincidenti con questo database istituzionale al 5 giugno 2023”. Se proviamo a comparare il database di Libera con entrambi i database (Italia Domani e Anac/OpenBdap) “sono 166 (10% di quelli del nostro database) i progetti (o meglio i Cup) che esistono solamente nel nostro database”.

A livello regionale sui dati dei comuni capoluoghi il maggior numero di progetti mappati da Libera si trovano in Emilia Romagna (269) seguiti dalla Lombardia (241), Toscana (215), Veneto (206). Se si confronta il dateset di Libera con i dati sui progetti di Pnrr rilasciato in Italia Domani a livello regionale, in Toscana 144 progetti dei 197 mappati da Libera non sono presenti nel database istituzionale (73%) nel Veneto 124 progetti dei 195 mappati da Libera non sono presenti nel database istituzionale (63%) mentre in Emilia Romagna 150 progetti dei 237 mappati da Libera non sono presenti nel database istituzionale (63%).