Europa-America latina: lunedì 17 al via il summit dei capi di Stato e di Governo; attesi a Bruxelles 27 leader Ue e 33 Celac

Dopo otto anni è tempo di un nuovo vertice Ue-Celac, che si svolgerà il 17 e 18 luglio a Bruxelles. Nella capitale europea arriveranno i 27 capi di Stato e di governo degli Stati Ue e i 33 della Comunità degli Stati dell’America latina e dei Caraibi (Celac). Nella nota della Commissione, il vertice è definito una “tappa politica fondamentale” che ha l’obiettivo di “rinvigorire il partenariato, lavorando insieme per raggiungere una transizione verde, digitale ed equa e per dimostrare un impegno condiviso a sostenere l’ordine internazionale basato su regole”. I temi all’ordine del giorno del summit vanno dalla cooperazione rafforzata per la pace e la stabilità multilaterali e globali, al commercio e gli investimenti, poi la ripresa economica, gli sforzi per combattere il cambiamento climatico, la ricerca e l’innovazione, la giustizia e la sicurezza, la strategia di connettività globale. E poi ancora le disuguaglianze, industrie strategiche, catene di approvvigionamento. I lavori saranno guidati congiuntamente dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal primo ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves, presidente pro-tempore della Celac. La presidente von der Leyen parteciperà al vertice, che sarà preceduto da un “vertice commerciale”, in cui interverranno oltre alla presidente Von der Leyen, il presidente brasiliano Lula e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.