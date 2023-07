Diocesi: Lecce, il 23 novembre il card. Zuppi ricorderà don Tonino Bello

Adesso è ufficiale: il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, sarà a Lecce il 23 novembre prossimo. Un appuntamento per incontrare sacerdoti e laici, riflettere con loro sulle urgenze della pace in chiave evangelica e raccontare la sua esperienza di missione in Ucraina ed in Russia che lui stesso ha posto sotto l’ala della profezia di don Tonino Bello, del quale quest’anno è stato celebrato il trentesimo anniversario della morte.

L’arcivescovo celebrerà anche una messa in cattedrale assieme all’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, ai vescovi della metropolia, con il clero diocesano e i fedeli.