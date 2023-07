Università: Fondazione Fuci e Lumsa, borsa di dottorato in Contemporary Humanism

È stato pubblicato il bando con tutte le informazioni per presentare domanda e partecipare, entro il 1 agosto 2023, alla selezione per l’ammissione a una borsa di dottorato promossa nell’ambito di una collaborazione tra la Fondazione Fuci e l’Università Lumsa. La borsa è cofinanziata dalla Fondazione Fuci e dall’Unione europea attraverso Next GenerationEu nell’ambito del Pnrr, e prevede in particolare lo svolgimento di un progetto di ricerca, della durata di 3 anni, dal titolo “Associazionismo giovanile e formazione della classe dirigente: il caso degli universitari cattolici in Italia e a livello internazionale. Valorizzazione digitale delle fonti storiche e documentali”. Partendo dalla storia della Fuci-Federazione universitaria cattolica italiana e di analoghe associazioni a livello internazionale come Pax Romana, l’intento è quello di comprendere in che modo tali esperienze associative abbiano svolto e possano svolgere un ruolo nell’inserimento delle nuove generazioni in posti di responsabilità all’interno delle società di appartenenza. La ricerca verrà condotta su fonti archivistiche e in particolare sull’archivio della Fondazione Fuci. Il progetto intende contribuire a garantire una migliore valorizzazione del patrimonio dell’archivio, consentire l’apprendimento di competenze e conoscenze che sappiano integrare e completare la sua preparazione teorico-metodologica favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro, e ricavare possibili indicazioni per i processi di formazione della classe dirigente nel nostro Paese, sia a livello locale che a livello nazionale.