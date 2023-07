Facoltà Teologica Sardegna: ad ottobre il corso di specializzazione aperto a tutti

Inizierà nel mese di ottobre nella Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna a Cagliari, il corso di specializzazione in teologia che, per l’anno 2023-2024, prevede lezioni online e, oltre ad essere aperto in via strettamente curriculare a coloro che hanno già conseguito un baccellierato quinquennale in teologia e non in scienze religiose, sarà possibile seguire in forma extra-curriculare anche per chi non ha compiuto studi teologici, iscrivendosi in forma di uditori senza obbligo di frequenza o di esami, scegliendo i corsi che interessano. “La specializzazione, o licenza, è il naturale prolungamento degli studi teologici e come tale costituisce un enorme arricchimento anche per una formazione continua del cristiano. Non bisognerebbe mai smettere di studiare teologia, se si intende quest’ultima come una ricerca e una vocazione, e non come un semplice ‘titolo’”. Sono queste le parole di don Mario Farci, preside della Facoltà, che spiega come la proposta degli ultimi anni preveda due indirizzi di specializzazione: teologia fondamentale e dogmatica, e teologia morale. Studio della Bibbia e della teologia dei padri della Chiesa, ecclesiologia, teologia della missione, antropologia teologica, teologia sacramentaria, morale fondamentale e speciale, fondamenti teologici dell’ecologia, prassi cristiana, bioetica e dignità della persona, filosofia, psicologia ed altri ancora sono gli argomenti di studio dei corsi. “Invitiamo caldamente tutti coloro che, in possesso semplicemente di un diploma di scuola superiore, vogliano accostarsi a questo mondo della teologia, che è ricco e profondo, talvolta difficile, ma non certo esclusivo o inaccessibile come lo sono certi ‘club privati’. Al contrario: la teologia è per tutti”, aggiunge don Farci, “Per tutti coloro che, a qualunque età, credenti o meno, hanno sete di ricerca, di sapienza e di conoscenza di questa straordinaria esperienza che è stata la Rivelazione cristiana nella storia del mondo”.

Biennio di Licenza – Anno Accademico 2023-2024

Teologia Fondamentale e Dogmatica

Corsi obbligatori TFD

FB201/1-23 Temi di Teologia Biblica: Lode, creazione e origine della vita. «… con la luce del Vangelo il cammino dell’umanità verso la civiltà nuova dell’amore» (VG 1) – C. Manunza – 3 ects

FS211/1-23 Temi di Teologia Fondamentale: Cristianesimo e società liquida: la via narrativa al kérygma – F. Fabrizi – 3 ects

FS211/2-23 Temi di Teologia Fondamentale: Le apparizioni di Gesù Risorto: fondamento della fede pasquale e inizio della “vita nuova” – N. Demelas – 3 ects

FS205-23 Temi di Ecclesiologia: La ministerialità nella Chiesa – M. Farci – 3 ects

FS210-23 Storia della Teologia: I: dall’Alto Medioevo al post-Vaticano I – M. Farrugia – 3 ects

FS201-23 Ermeneutica teologica: “Extra Ecclesiam nulla salus”. Ermeneutica di un assioma teologico – M. Vinti – 3 ects

FS207-23 Temi di Teologia della Missione: Criteri e pratiche di discernimento per l’inculturazione del Vangelo – D. Magni – 3 ects

FS204-23 Temi di Antropologia Teologica: Il ripensamento cristocentrico dell’Antropologia Teologica nel pensiero contemporaneo – 3 ECTS – R. Lai

Corsi opzionali TFD

OS208-23 Temi di Teologia Sacramentaria: Pietà popolare: storia e teologia – G. Ligas – 3 ects

OM205-23 Temi di Teologia Spirituale: Alcune tematiche teologiche nella dialettica tra dogmaticità e spiritualità nell’Occidente e Oriente cristiani – F. Congiu – 3 ects

OB202/1-23 Temi di Teologia Patristica: «Il mio ἔρως è stato crocifisso» (Ign., R VII,2) Di che amore si tratta? – G.M. Malgeri – 3 ects

OB202/2-23 Temi di Teologia Patristica: «Una testimonianza κατὰ τὸ εὐαγγέλιον»: storia, teologia e spiritualità del martirio nei primi secoli del cristianesimo – G.M. Malgeri – 3 ects

OF201/1-23 Temi di Filosofia e Teologia: Il cristianesimo e il problema del male – A. Oppo – 3 ects

SS203-23 Seminario: Temi di Teologia Sacramentaria nei testi della liturgia romana – F. Trudu – 4 ects

Area personale

CX201/1-2-23 Due Discussioni di tema: Lectio coram – 8 ects

MX201-23 Recensione – 2 ects

CX202-23 Convegni – Giornate di Studio – 3 ects