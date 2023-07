Estate: Catania, una festa degli oratori salesiani per l’apertura dei nuovi campi da gioco

La festa degli oratori (Foto Progetto Sport per tutti)

Si è svolta all’oratorio San Filippo Neri a Catania, nella parrocchia San Giovanni Apostolo, una festa degli oratori salesiani della città in occasione dell’apertura dei nuovi campi da gioco. L’opportunità è stata data dal Progetto “Villaggio Dusmet a Catania: sport per tutti”, un progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud. Dopo l’accoglienza festosa di circa 600 bambini, ragazzi e animatori, e i giochi di squadra, proprio sui nuovi campi vi è stato l’incontro con le autorità che hanno riposto ad alcune domande dei ragazzi, particolarmente sull’importanza dell’avere spazi di gioco adeguati, sicuri, educativi.

“Oggi voi avete un esempio da portare nella vostra esperienza di vita e cioè che quando le cose si vogliono fare, si riescono a realizzare e per raggiungere l’obiettivo bisogna mettersi insieme: associazioni, istituzioni, volontariato – ha detto Maria Carmela Librizzi, prefetto di Catania -. Se tutti insieme si riesce a trasformare una sciara in un campo sportivo, vuol dire che questo si può fare e si deve realizzare! Questo dovete pretendere che si faccia, poiché avete diritto a questi spazi e poter svolgere attività sportive. Recuperare strutture per metterle a diposizione dei ragazzi è importantissimo per i quartieri periferici che necessitano di attenzione; si tratta di infrastrutture di prossimità che li attraggono formandoli al rispetto delle regole attraverso il gioco e le attività, poiché questo significa far crescere buoni cittadini”.

Don Orazio Bonaccorsi, parroco San Giovanni Apostolo in cui ha sede l’Oratorio San Filippo Neri, ha aggiunto che “il progetto è quello di voler continuare con lo sport, poiché ci crediamo come strumento educativo che ci insegna le regole che poi si possono applicare in tutti gli ambiti”. Abbiamo altre idee, per esempio una bella palestra per quale ci sarà bisogno di tanta generosità”.