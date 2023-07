Nuovi cardinali: don Artime (salesiani), il Papa è un “profondo estimatore del carisma di Don Bosco”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

Una “notizia inaspettata” di cui ringrazia “con fede il Signore per questo dono che Papa Francesco ci ha fatto come Congregazione salesiana e come Famiglia di Don Bosco”. Dopo l’annuncio della nomina a cardinale don Ángel Fernández Artime, rettor maggiore della Congregazione Salesiana, ha scritto una lettera ai salesiani e alla Famiglia Salesiana per condividere quello che sarà il futuro del governo della Congregazione. A seguito dell’incontro con Papa Francesco che si è tenuto nel pomeriggio dell’11 luglio, durante il quale il Santo Padre “si è mostrato attento, cordiale, profondo estimatore del carisma di Don Bosco e particolarmente affettuoso”, don Artime ha voluto condividere le disposizioni per il futuro della Congregazione: il 29° Capitolo generale sarà anticipato a febbraio 2025, nel frattempo don Artime resterà in carica fino al 31 luglio 2024, cioè fino alla conclusione della sessione plenaria estiva del Consiglio generale. Dopo tale data presenterà le dimissioni da rettor maggiore per assumere il servizio che il Santo Padre gli affiderà. A seguito delle dimissioni, sarà il vicario don Stefano Martoglio ad assumere il governo della Congregazione ad interim fino alla celebrazione del Capitolo. Don Artime ringrazia per “la vicinanza espressa in questi giorni con i numerosi messaggi che mi sono pervenuti da ogni parte del mondo” e chiede “di pregare per me, posto di fronte alla prospettiva di un nuovo servizio nella Chiesa che, come figlio di Don Bosco, accetto in filiale obbedienza, senza averlo né cercato né voluto”.