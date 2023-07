Formazione: Lumsa – Ospedale Bambino Gesù, un Master di primo livello in Bioetica dell’area materno infantile

Sono aperte le iscrizioni alla VI edizione del Master di primo livello in Bioetica dell’area materno infantile. Il Master, diretto da Laura Palazzani e organizzato in partnership tra l’Università Lumsa e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, è finalizzato all’acquisizione delle specifiche competenze bioetiche e biogiuridiche dedicate alla cura della madre e del bambino, ed è rivolto a infermieri, medici, operatori sanitari, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, educatori professionali, psicologi, filosofi, teologi, operatori pastorali, giuristi.

Le lezioni, che inizieranno a novembre, si terranno in modalità online (su Google Meet in modalità sincrona); alcune lezioni verranno organizzate in presenza – presso la Lumsa e presso l’Ospedale Bambino Gesù –, garantendo sempre il collegamento online per chi non potesse partecipare alle lezioni in presenza. Le lezioni sono organizzate online su Google Meet con cadenza ogni tre settimane con i seguenti orari: venerdì 9 – 13 e 14 – 19; sabato 9 – 13 e 14 -16.

Info e iscrizioni su https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_bioetica_area_materno_infantile

La possibilità di eventuali borse di studio sarà comunicata tramite il link di cui sopra. La scadenza per le iscrizioni è il 31 ottobre 2023