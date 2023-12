Parlamento Ue: Metsola nel Mezzogiorno, “l’Europa sta investendo nel futuro dell’Italia. Le risorse ci sono, mettiamole al servizio della nostra economia”

(Foto: parlamento europeo)

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola si trova da ieri pomeriggio in visita ufficiale in Italia. Dopo essere stata a Caserta, ieri pomeriggio, questa mattina ha avuto una serie di incontri a Lecce. Al termine lavori del convegno “Next Generation Eu e le sfide dell’Ue” con il ministro per gli Qffari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, Metsola ha incontrato brevemente i giornalisti. “È fondamentale far comprendere alla nostra gente e alle nostre imprese che l’Europa li supporta”, ha affermato Metsola. “Non è scontato avere familiarità con abbreviazioni come rrf (il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ndr), o essere a conoscenza del fatto che Next-generation Eu è il più grande pacchetto di aiuti stanziato dal tempo del piano Marshall del 1948”. “Sono fiduciosa che gli italiani sanno che l’Ue è dalla loro parte”, ha continuato, ma “dobbiamo ascoltare, spiegare e trovare soluzioni”. L’Italia è il Paese che maggiormente sta beneficiando del dispositivo, con un finanziamento che dopo gli ultimi negoziati con la Commissione è arrivato a 194,4 miliardi di euro, ha spiegato la presidente, a cui sono stati illustrati una serie di progetti finanziati dal Pnrr, come “scuole innovative”, o la ferrovia ad alta velocità che collegherà Taranto, Metaponto, Potenza e Battipaglia. “Tutto questo è la prova che l’Europa sta investendo nel futuro dell’Italia. Le risorse ci sono, mettiamole al servizio della nostra economia”. Una delle ragioni del suo viaggio, ha aggiunto Metsola è “fare un appello che tutti i cittadini di questo Sud così bello possono votare il prossimo giugno per le elezioni europee perché loro possono decidere, possiamo decidere insieme, che cosa vogliamo dall’Europa nei prossimi 5 anni”.

Oggi pomeriggio la presidente si è spostata a Catanzaro, dove incontrerà Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, e i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell’Italia meridionale e poi visiterà la sala di controllo dell’”Operazione Tolleranza Zero per il controllo del territorio attraverso i droni per l’antincendio, il monitoraggio del mare e l’inquinamento ambientale”. Domattina assisterà alla simulazione del sistema di emergenza del numero unico europeo, insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, per poi spostarsi a Palermo dove, dopo aver reso omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, inaugurerà l’anno accademico dell’Università di Palermo.