Volontariato: Fidas Verona, in 350 scenderanno in vasca da tutta Italia alle Terme di Giunone per la “24 Ore del donatore”

Più di 350 volontari scenderanno in vasca questo fine settimana alle Terme di Giunone di Caldiero (Vr) per promuovere il dono di sangue ed emocomponenti. Torna la “24 Ore del donatore”, staffetta a nuoto organizzata dai volontari delle 79 sezioni di Fidas Verona, giunta alla sua XIV edizione. Durerà dalle 16 di sabato 27 agosto alla stessa ora di domenica 28, senza sosta, per sottolineare che il bisogno di sangue ed emocomponenti non si arresta mai. A dare il via all’evento, scendendo per primi nell’Olimpionica, saranno i giovani nuotatori (12-14 anni) delle scuole di nuoto locali. Alla chiusura, invece, daranno il proprio contributo a suon di bracciate gli atleti delle Fiamme Oro e quattro rappresentanti del Distaccamento di Caldiero dei Vigili del Fuoco. Sarà presente anche Arianna Peretti, Miss Lessinia 2021.

Per partecipare non è necessario essere nuotatori provetti: l’evento è aperto anche alle famiglie per le quali la 24 Ore del donatore rappresenta una giornata da vivere all’insegna del divertimento e della solidarietà. Ogni iscritto nuoterà per 15 minuti ma potrà godere delle Terme di Giunone per l’intera giornata. Chiara Donadelli, presidente Fidas Verona, ricorda: “La 24 Ore del donatore è una bellissima occasione per promuovere un messaggio importante divertendosi. Scendiamo in acqua per ricordare che c’è sempre bisogno di sangue e tutti noi possiamo essere protagonisti, sia della 24 Ore del donatore, iscrivendosi, per il 27 e 28 agosto, sia della donazione di sangue, offrendo la nostra disponibilità”.