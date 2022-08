Diocesi: Caritas Gorizia, domani il “Laboratorio senza confini” dedicato ai bambini

L’estate per i bambini è tempo di vacanze, giochi all’aria aperta e divertimento. La Caritas diocesana di Gorizia, insieme all’Humanitarno društvo Kid di Nova Gorica, Karitas Nova Goricia, Drustvo Goriška.si, Škofijska Karitas Koper e la Caritas di Sant’Andrea, con il patrocinio del Comune di Gorizia, organizza anche quest’anno il “Laboratorio senza confini”: un appuntamento speciale, totalmente dedicato ai bambini, per trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’amicizia e della spensieratezza.

Il ritrovo è fissato per domani, giovedì 25 agosto alle ore 16, presso la piazza Transalpina, posta proprio a cavallo tra Gorizia e Nova Gorica.

Tutti i bambini partecipanti saranno coinvolti in alcune attività, che andranno dalla creazione di braccialetti e collanine alle piste con le automobiline; dalle costruzioni alla pittura sui sassi, passando per il laboratorio di disegno e molto altro ancora, lasciando libero spazio all’espressione della propria fantasia.

Le attività sono pensate principalmente per i bambini delle scuole materne e primarie e i loro genitori, ma ovviamente possono prendervi parte anche i fratellini un o’ più grandi, così come zii e nonni. Unico obiettivo: divertirsi insieme, superando tutti i confini, siano essi fisici, linguistici o anche mentali.

“Saper andare oltre le barriere, oltre le frontiere – ha commentato il direttore della Caritas diocesana di Gorizia, il diacono Renato Nucera-, oltre i muri che noi adulti erigiamo e che invece i bambini non conoscono e non vedono è un insegnamento che ci fanno e, se accolto, ci aiuterebbe a vivere con più serenità e bellezza il nostro presente”.