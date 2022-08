Diocesi: Gaeta, il card. Montenegro giovedì 25 agosto ospite a Fondi per Dabar Estate 2022

Giovedì 25 agosto, alle ore 21, presso il monastero di San Magno di Fondi, nella diocesi di Gaeta, si terrà il primo appuntamento del percorso “Dabar Estate” per riscoprire la parola #Mediterraneo. Sarà ospite il card. Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento, diocesi che ospita l’isola di Lampedusa, e membro del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

La serata continuerà con lo spettacolo teatrale “Una traccia di non assuefazione” con Luca Maceri per la regia di Laura Fantini. Lo spettacolo è tratto da “Aiutarli a casa nostra. Per un’Europa della compassione” di Vincenzo Sorrentino.

L’appuntamento successivo sarà domenica 4 settembre alle ore 21.15 sempre al monastero di San Magno a Fondi con la parola #perdono e l’incontro con Gemma Calabresi Milite che presenterà il libro “La crepa e la luce”, edito da Mondadori, nell’ambito della rassegna Libri sulla Cresta dell’Onda.