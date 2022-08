Diocesi: Lecce, entrano nel vivo dei festeggiamenti in onore dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato

Oggi a Lecce entrano nel vivo dei festeggiamenti in onore dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato, patroni della città e della diocesi. Il sindaco e l’amministrazione comunale, accompagnati dalla banda, varcheranno Piazza Duomo per aprire il calendario degli eventi e augurare “buona festa” all’arcivescovo Michele Seccia. Portalecce trasmetterà in diretta sulla pagina Fb già questo primo simbolico taglio del nastro della festa patronale.

Alle 19 ci sarà la processione. L’avvio sarà dato dall’arcivescovo con un momento di ascolto e di preghiera comunitaria dal palco di Piazza Duomo dove, nel frattempo, il Gruppo leccese dei portatori di statue avrà già collocate per tempo le tre statue: i due mezzi busti dei Santi Giusto e Fortunato e l’antica statua argentea di Sant’Oronzo, di recente riconsegnata alla cattedrale dopo un certosino lavoro di restauro. Terminata la preghiera il sindaco di Lecce consegnerà simbolicamente al patrono le chiavi della città.

Alla processione presieduta da mons. Seccia saranno presenti anche l’arcivescovo di Zara, mons. Zelimir Puljic l’arcivescovo Luigi Pezzuto e il vescovo Cristoforo Palmieri, insieme al clero leccese, diocesano e religioso. Al rientro in Piazza Duomo, l’arcivescovo proclamerà il tradizionale discorso alla città.

A partire dalle 18,45 andrà in onda la diretta di tutto l’evento sulla pagina Fb di Portalecce e in tv sul canale 15 di Telerama per la regia di Paolo Longo e l’aiuto regia di don Andrea Gelardo e l’assistenza di don Emanuele Tramacere.

Collegamenti continui dal tragitto della processione grazie agli interventi in diretta condotti da Giovanni Colonna e da Piazza Duomo dove saranno allestite due postazioni nelle quali don Antonio Murrone e il giornalista Antonio Greco (Telerama) avranno come ospiti alcuni esperti di storia e tradizione locali. Autore dei testi Andrea Pino. L’evento si concluderà con il rientro delle statue in cattedrale.

Giovedì 25 agosto, vigilia della festa, due appuntamenti: alle 10, presso il santuario di Sant’Oronzo fuori le mura, mons. Seccia presiederà l’Eucaristia al termine della quale chiuderà la Porta Santa del santuario. Alle 19, poi, nella chiesa cattedrale l’arcivescovo presiederà la messa della vigilia durante la quale i sindaci della vicaria di Vernole offriranno l’olio che alimenta per tutto l’anno la lampada votiva dell’altare del santo.

Venerdì 26 agosto, solennità dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato, al mattino, in cattedrale tre messe: alle 8, alle 9,30 e alle 11. Quest’ultima sarà presieduta da mons. Seccia. Alle 19, invece, in Piazza Duomo il solenne pontificale con il rito di chiusura della Porta Santa della cattedrale presieduto da mons. Zalimir Puljic, arcivescovo di Zara. Il pontificale verrà trasmesso in diretta sulla pagina Fb di Portalecce e sul canale 15 di Telerama. Infine, sabato 27 agosto, in cattedrale, alle 19, la messa di ringraziamento presieduta dall’arcivescovo.