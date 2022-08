Diocesi: Bolzano-Bressanone, giovedì 25 agosto un incontro con i missionari rientrati in Alto Adige per un periodo di vacanza

L’Ufficio missionario della diocesi di Bolzano-Bressanone organizza un incontro con i missionari diocesani che in estate tornano in Alto Adige per trascorrere un periodo di vacanza.

“L’incontro con alcuni missionari diocesani rientrati in Alto Adige per un periodo di vacanza è un’occasione per confrontarsi, scambiarsi idee ed esperienze, ma anche per rinsaldare i rapporti di collaborazione con i vari gruppi missionari presenti in diocesi che sostengono i progetti di cooperazione portati avanti dai missionari altoatesini in varie zone del mondo”, si legge in una nota della diocesi altoatesina.

Nel 2022 il tradizionale incontro con i missionari è in programma giovedì 25 agosto a Brunico nel convento delle suore Orsoline, presente anche il vescovo Ivo Muser. “Come ogni anno, religiosi e laici al lavoro in varie aree del mondo portano le loro testimonianze dalle terre di missione”, spiega la nota. La giornata, dalle 9 alle 16, si conclude con la Liturgia della parola sul tema ”Vita per dono“ e con il ricordo dei missionari defunti. Attualmente sono una cinquantina le persone della diocesi di Bolzano-Bressanone attive nelle missioni.