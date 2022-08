Diocesi: Roma, nella basilica San Lorenzo fuori le mura al Verano la mostra sulla vita del santo inaugurata da mons. Salera

Inaugurata e benedetta dal vescovo ausiliare di Roma, mons. Daniele Salera, nella basilica di San Lorenzo fuori le mura al Verano, a Roma, gremita di fedeli, la mostra “San Lorenzo, la vita e le opere in arte”: ripercorre in 16 tele di grande formato la vita del santo realizzate dai pittori dell’Unione cattolica artisti italiani (Ucai) di San Miniato.

Mons. Salera che ha celebrato nella basilica nella solennità di San Lorenzo, durante l’omelia del 10 agosto, ha ricordato come “in questa basilica ci sia la storia della fede del popolo romano”. “E anche noi siamo qui come pellegrini che chiedono la grazia al santo. Lorenzo aveva tra i suoi compiti di amministrare le offerte delle chiese, offerte che distribuisce ai poveri, il vero tesoro della chiesa. Da come viviamo i nostri giorni e le nostre relazioni, se siamo ancora capaci di camminare insieme come fratelli e sorelle, si capisce dov’è il nostro tesoro e dove è attaccato il nostro cuore. Il desiderio di ognuno di noi deve essere di legare il mio cuore allo stesso tesoro di San Lorenzo”. “San Lorenzo è il santo più venerato di Roma dopo San Pietro e Paolo e nel luogo dove è sepolto, la basilica fuori le mura al Verano, la devozione è continua e i fedeli arrivano da tutto il mondo – spiega il promotore dell’iniziativa Fabrizio Mandorlini, presidente di Ucai San Miniato e coordinatore dell’associazione nazionale Città dei Presepi -. Le opere pittoriche, che si rifanno agli affreschi medievali-bizantini realizzati sulla facciata della Basilica romana sono state realizzate da Lorella Consorti, Dania Picchi, Sara Vaglini, Germana Salvini, Marina Romiti, Vilma Checchi, Rosanna Costa, Lina Vinazzani, Francesca Leporini, Lorenzo Terreni, Paolo Grigò, Alma Francesca, Sara Baldinotti, Lori Bagnoli, Fulvio Persia, Agnese Trinchetti. Ad esse si aggiunge la grande icona raffigurante il santo realizzata con la tecnica di graffito su intonaco e foglia d’oro dall’artista mantovano Ermanno Poletti”. La mostra, allestita nella navata laterale, è visitabile seguendo gli orari di apertura della basilica.