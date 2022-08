Diocesi: Caritas Termoli-Larino, al via oggi la quarta edizione del “Circo in parrocchia”

(Foto: diocesi di Termoli-Larino)

“Chiamati per nome”. Si terrà da oggi al 28 agosto a Campomarino (Campobasso) la quarta edizione del “Circo in parrocchia”, l’iniziativa della Caritas diocesana di Termoli-Larino che ha come obiettivo quello di far vivere ai giovani dai 14 anni in su una significativa esperienza basata su quattro pilastri: servizio alle situazioni di bisogno, vita comunitaria, incontro con la Parola di Dio attraverso la catechesi narrativa e sperimentazione delle arti circensi.

“Ci si potrebbe chiedere – affermano Vito Chimenti ed Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana – quale sia il nesso tra il Vangelo e la giocoleria. L’esperienza di questi anni, nata in collaborazione con la Caritas di Sassari e che ora cammina sulle sue gambe grazie ad un’equipe di giovani animatori, ci ha insegnato che riscoprire la figura del clown come parte più profonda di sé aiuta i giovani ad acquisire una nuova consapevolezza. Per questo siamo contenti di come questa esperienza stia proseguendo negli anni e riteniamo sia un ambito di impegno fondamentale per la nostra Caritas”. Info: www.caritas.diocesitermolilarino.it.