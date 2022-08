Diocesi: Senigallia, dedicato all’arte al femminile l’ultimo appuntamento con “Alla scoperta dei tesori della Pinacoteca”

Ultimo appuntamento di stagione quello in programma il 25 agosto con “Alla scoperta dei tesori della Pinacoteca di Senigallia” che ha cadenzato tutti i giovedì di luglio e agosto nella riviera senigalliese. Progetto promosso dalla diocesi, grazie alla disponibilità di storici dell’arte e valenti studiosi, ha permesso di approfondire settimanalmente tante delle innumerevoli espressione di arte presenti nella Pinacoteca, un tesoro conservato nel Palazzo vescovile sulla piazza del Duomo.

Sempre a partecipazione libera e gratuita, giovedì 25 agosto il focus sarà dedicato alle artiste presenti nelle collezioni del museo: Camilla Guerrieri e Lucia Casalini Torelli. “Un fatto di vera eccezione per la Pinacoteca conservare le opere di ben due pittrici, nella generale difficoltà del XVII secolo per una donna di intraprendere una carriera professionale nel mondo dell’arte”, si legge in una nota. Un primo approccio all’argomento, dunque, essendo possibile partecipare a visite guidate gratuite – due per serata, con inizio la prima alle 21.30 e la seconda alle 22.30 – per viaggiare nelle bellezze della Pinacoteca, testimone del territorio. Visita che sarà tenuta da professionisti, che accompagneranno in questo itinerario fra quadri, statue, argenterie, arredi, paramenti e suppellettili in quello che era l’antico appartamento del cardinale vescovo di Senigallia, oggi una grande galleria aperta a tutti, residenti e turisti. I posti per le visite guidate saranno limitati, si parteciperà in ordine di arrivo e nel rispetto delle consuete prescrizioni anti covid che per i musei prevedono raccomandata la mascherina. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana.