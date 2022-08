Salute: Policlinico Gemelli, partita da Madonna di Campiglio la Longevity Run Summer Edition 2022

(Foto: Policlinico Gemelli)

Successo per la prima tappa della Longevity Run summer edition 2022, l’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo promosso dalla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs insieme alla Apt locale, che si è svolto sabato scorso a Madonna di Campiglio.

Sono stati oltre 300 i check up gratuiti effettuati dal team di medici e operatori sanitari del Policlinico Gemelli, coordinati da Francesco Landi, ordinario di Medicina interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica e direttore della Uoc Medicina interna geriatrica della Fondazione Gemelli Irccs.

Per ciascun partecipante alla Longevity Run gli specialisti del Gemelli hanno valutato i principali fattori di rischio cardiovascolari, quali il fumo, l’attività fisica, le abitudini alimentari, e sono state eseguite valutazioni dirette come la misurazione di peso e altezza con il calcolo dell’indice di massa corporea, la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo. Inoltre, tramite questionari specifici è stata valutata la presenza di eventuali disturbi del sonno.

Ma la manifestazione non è solo prevenzione, è anche sport, fattori che insieme rappresentano un binomio vincente a favore della salute. E così oltre che al villaggio della prevenzione, moltissimi sono stati i partecipanti alla Longevity run, la corsa e passeggiata non competitiva di 7 km aperta a tutti.

“La longevità si conquista passo dopo passo – spiega Francesco Landi – e si basa su tre fattori principali: corretta alimentazione, sport e prevenzione sono la formula magica per invecchiare bene e in salute. Obiettivo della Longevity Run Summer Edition è fare prevenzione in località turistiche, cercando di intercettare i bisogni di salute delle persone al di fuori dell’ospedale, mente trascorrono le loro vacanze e il loro tempo libero distante dal lavoro e della routine giornaliera”.

Dopo quella di Madonna di Campiglio, sono in programma altre due tappe della Longevity Run Summer Edition, il 22 agosto a Ovindoli, in Abruzzo, e il 4 settembre a San Gabriele Piozzano, in provincia di Piacenza.