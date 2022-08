Informazione: Ucsi Valle d’Aosta e Odg, il 4 agosto il corso “Guerra e media: giornalismo al fronte”

È in programma per il 4 agosto, nella sede del Palazzo regionale ad Aosta, il corso per la formazione dei giornalisti dal titolo “Guerra e media: giornalismo al fronte”, promosso dall’Ucsi Valle d’Aosta e dall’Ordine dei giornalisti. Il corso, che permetterà ai giornalisti registrati di ottenere 4 crediti deontologici, si aprirà con i saluti della presidente dell’Ucsi Valle d’Aosta Alessandra Ferraro, a seguire l’introduzione affidata al presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli ed al presidente nazionale dell’Ucsi Vincenzo Varagona. La relazione è affidata all’inviato del Tg2 Giammarco Sicuro e al fotoreporter di guerra Lucio Borga. All’incontro parteciperanno mons. Franco Lovignana, vescovo della diocesi di Aosta, ed Erik Lavevaz, presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta. “Abbiamo proposto questo primo incontro, insieme all’Ordine dei giornalisti per promuovere una formazione in sinergia di pensiero e di organizzazione su un tema delicato che è quello della guerra”, le parole di Alessandra Ferraro riportate nel comunicato. “Il corso vuole essere un significativo momento di incontro, dove voci autorevoli di chi sta seguendo in prima linea la guerra possano raccontare e testimoniare quello che in questi mesi si sta consumando a pochi migliaia di chilometri dalla nostra Penisola”.