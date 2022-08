Diocesi: Roma, dal 27 al 31 agosto il pellegrinaggio a Lourdes guidato da sei vescovi

Il tradizionale pellegrinaggio diocesano di fine agosto a Lourdes, quest’anno, non sarà guidato dal cardinale vicario Angelo De Donatis, che sarà impegnato con il Concistoro per la creazione di ventuno nuovi porporati e con l’incontro di tutti i cardinali con Papa Francesco per riflettere sulla nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Al suo posto, accompagneranno i pellegrini ben sei vescovi della diocesi, che presiederanno a turno le varie celebrazioni, dal 27 al 31 agosto. Ci saranno i nuovi vescovi ausiliari Baldassarre Reina, Riccardo Lamba e Daniele Salera – informa la diocesi – che avranno così modo di conoscere meglio i circa 300 fedeli e i 15 sacerdoti partecipanti; e ancora i vescovi Paolo Ricciardi, delegato diocesano per la pastorale sanitaria; Dario Gervasi, ausiliare del settore Sud; e Guerino Di Tora, già ausiliare del settore Nord.

Cinque giorni di viaggio, con l’organizzazione dell’Opera Romana Pellegrinaggi, che saranno scanditi da momenti di preghiera, celebrazioni e visite ai luoghi in cui la Vergine Maria apparve a Bernadette Soubirous. “Partiremo a bordo di tre aerei, di cui un volo charter interamente riservato a noi”, anticipa mons. Remo Chiavarini, amministratore delegato dell’Opera Romana, che racconta come quest’anno il pellegrinaggio diocesano coincida con un anniversario particolare: esattamente 50 anni fa, proprio il 27 agosto, l’allora vicario della diocesi di Roma, il card. Angelo Dell’Acqua, si trovava a Lourdes per il pellegrinaggio diocesano. E lì, all’improvviso, sull’Esplanade, all’età di 68 anni, ebbe un attacco cardiaco e morì. Per questo, la prima sera a Lourdes, i pellegrini romani parteciperanno a una fiaccolata in memoria del porporato. Intanto già si pensa agli altri pellegrinaggi diocesani, a ottobre e a novembre. Il primo, dall’11 al 14 ottobre, a Fatima, sarà guidato dal vescovo Benoni Ambarus, delegato diocesano per la Carità Infine la Terra Santa, dal 21 al 28 novembre, con la guida del vescovo Dario Gervasi.