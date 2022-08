Diocesi: Termoli-Larino, dal 3 all’8 agosto Bonefro accoglie la reliquia di Santa Rita da Cascia

Dal 3 all’8 agosto 2022 la parrocchia di Santa Maria delle Rose di Bonefro, nella diocesi di Termoli-Larino, accoglierà la reliquia di Santa Rita da Cascia. Un evento di grazia per la comunità, per l’intero territorio della diocesi di Termoli-Larino e per tutti coloro che vorranno partecipare con fede, preghiera e devozione. “Fratelli e sorelle carissimi – afferma il parroco di Bonefro, don Luigi Mastrodomenico –, la presenza di una reliquia di Santa Rita da Cascia è una occasione per crescere nella fiducia al Signore Gesù Cristo in ogni situazione di vita. Santa Rita è stata figlia, sorella, sposa, madre, vedova, religiosa… Tutte queste vocazioni le ha vissute nella luce del Signore. Partecipiamo intensamente ai momenti formativi proposti. Buon cammino di preghiera e grazie a tutti per la collaborazione”. Il programma delle iniziative – si legge in una nota – comincerà mercoledì 3 agosto, alle 10, con l’arrivo e l’accoglienza della reliquia accompagnata dai padri agostiniani e la preghiera dell’ora media. Nella chiesa di San Nicola ci sarà la possibilità di celebrare il sacramento della confessione (dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17.30). Alle 18 le recita del Rosario e, a seguire, la celebrazione eucaristica presieduta da padre Luciano De Michieli, rettore della basilica di Santa Rita da Cascia, con il rinnovo delle promesse matrimoniali e la benedizione delle rose. Alle 21.30 la testimonianza di Antonella Dirella, vedova consacrata alla fraternità di San Giuseppe sul tema “Santa Rita è stata figlia, sposa, vedova e consacrata”.