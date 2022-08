Diocesi: Loreto, fino al 31 agosto al santuario della Santa Casa iniziative rivolte ai giovani, adolescenti e famiglie

La delegazione pontificia per la Santa Casa di Loreto ricorda che è in corso fino al 31 agosto è attivo al santuario il servizio di accoglienza per i giovani, gli adolescenti e le giovani famiglie. Un’equipe di sacerdoti, religiose e laici è a disposizione per accompagnare i gruppi, le persone singole e le famiglie.

Il programma quotidiano prevede alle ore 9 la preghiera per i giovani nella basilica del Santi Papi Pellegrini (basilica inferiore), alle ore 11.30 catechesi per i giovani presso la Sala Lambertini (lato corto del Palazzo Apostolico), alle ore 19 preghiera della sera per i giovani presso la basilica dei Santi Papi Pellegrini (basilica inferiore).

Ogni domenica alle 12 messa dei giovani presso la basilica dei Santi Papi Pellegrini (basilica inferiore).

Dall’11 al 14 agosto, inoltre, è organizzato dalla pastorale familiare un campo rivolto alle famiglie che rappresenta oltre che un tempo spirituale anche un momento di distensione e di risposo familiare. Tutte le informazioni sono reperibili nel sito della pastorale del santuario www.loretofamily.it dove vi è la possibilità anche di iscriversi a tutte le attività che includono il soggiorno e il vitto. Per informazioni sulle attività dei giovani è attiva anche la mail giovani@loretofamily.it. È possibile richiedere informazioni anche all’Info Point aperto tutti i giorni sotto il loggiato, lato corto del Palazzo apostolico.

“Il santuario ha come obiettivo principale l’accoglienza di tutti – ricorda l’arcivescovo di Loreto, mons. Fabio Dal Cin – ma in modo particolare un occhio di riguardo è rivolto ai giovani e alle famiglie che sono il futuro del mondo e della Chiesa”.